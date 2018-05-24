Чижов расценил слова США по «Северному потоку – 2» как угрозу применения силы

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов расценивает заявления США о введении санкций в отношении «Северного потока – 2» как угрозу применения силы. Об этом он сообщил в интервью ТАСС во время участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Это звучит как угроза, если хотите, как применение силы», — отметил Чижов.

При этом, по его словам, данные высказывания политических оппонентов из Америки начались еще до выступления Майка Помпео.

«В пресловутом законе о противодействии «недругам» Америки с помощью санкций прямым текстом говорится о поручении законодателей, то есть конгресса, администрации США работать против проекта «Северный поток – 2», — сказал Чижов. — А в следующем параграфе прямо говорится о том, что необходимо сегодня делать все для расширения экспорта американского сжиженного природного газа в Европу».

Как сообщил постоянный представитель России при ЕС, такой шаг можно считать проявлением недобросовестной конкуренции.

24 мая в посольстве России в США заявили, что американские власти навязывают Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ (СПГ), атакуя «Северный поток – 2».

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток из России через Балтийское море до Германии в обход Украины, Белоруссии и Польши.