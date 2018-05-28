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Столтенберг заявил о разногласиях членов НАТО по «Северному потоку — 2»

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ye Pingfan
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Проект строительства газопровода «Северный поток – 2» вносит разногласия среди членов военного альянса. Об этом на пресс-конференции в Варшаве после участия в Парламентской ассамблее в понедельник, 28 мая, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, консенсуса по данному вопросу будет сложно добиться.

«Среди членов НАТО есть разные точки зрения по этому проекту, некоторые высказывались резко против, другие придерживались мнения, что это коммерческий проект, — заявил он. — НАТО — это организация, основанная на консенсусе, и позиции должны высказываться от имени всех. С «Северным потоком – 2» это будет сложно, потому что мы не видим консенсуса по нему среди стран-членов».

По его словам, как сообщает «РИА Новости», данный вопрос относится к государствам, которые входят в альянс, и к ЕС, нежели к НАТО.

«Я согласен с мнением, что мы должны поднимать вопросы энергобезопасности Европы», — сообщил Йенс Столтенберг.

24 мая в посольстве России в США заявили, что американские власти навязывают Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ (СПГ), атакуя «Северный поток – 2».

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток из России через Балтийское море до Германии в обход Украины, Белоруссии и Польши.

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