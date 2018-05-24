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Посольство РФ в США обвинило Вашингтон в навязывании газа Европе

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Соединенные Штаты навязывают Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ (СПГ), атакуя «Северный поток – 2», говорится в комментарии посольства России в США.

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«Атакуя «Северный поток – 2», Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ», — отметили в посольстве, отвечая на ранее сделанные заявления госсекретаря США Майкла Помпео.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса, Помпео заявил, что «Северный поток – 2», как и поставки энергоресурсов в целом, РФ может использовать в качестве рычага давления на страны Европы. 

«Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок», — приводит сообщение посольства ТАСС.

Министр экономики Германии Питер Альтмайер ранее заявил, что стремление президента США Дональда Трампа заблокировать строительство газопровода для наращивания собственного экспорта не будет иметь эффекта.

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