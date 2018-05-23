США собрались «спасать» Евросоюз от российской газовой зависимости

Евросоюз ограничен в ресурсах противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа, в связи с чем Соединенным Штатам необходимо продолжить препятствовать строительству газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«У нас есть реальная возможность снизить их зависимость от России с помощью различных вариантов — доставка (энергоресурсов) через Кавказ и другие страны», — сказал глава Госдепа, сообщает «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин 18 мая сообщал, что проект «Северный поток — 2» открыт для участия других стран. По его словам, этот газопровод выгоден для России, поэтому Москва будет за него бороться.

«Северный поток – 2» планируется проложить от побережья России через Балтийское море до Германии. Его совокупная мощность составляет около 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступает ряд стран, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, планирующие наладить экспорт топлива в страны ЕС.