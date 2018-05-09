Польша начала расследование в отношении «Газпрома» по «Северному потоку – 2»

Антимонопольное расследование в отношении российской энергетической компании «Газпром» начало управление по охране конкуренции и потребителей в Польше из–за строительства газопровода «Северный поток – 2».

Расследование открыто также в отношении пяти акционеров, принимающих участие в реализации проекта, передает ТАСС.

«Управление защиты конкуренции и потребителей начинает расследование против «Газпрома» и пяти международных компаний, ответственных за финансирование газопровода «Северный поток – 2», — приводит агентство сообщение управления.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Газопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.



В ближайшие месяцы компания-оператор Nord Stream 2 AG рассчитывает получить разрешения в Швеции и Дании.