Украинский премьер сравнил российский газ с оружием

Глава украинского кабмина Владимир Гройсман обвинил Россию в использовании газа как оружие против Украины и Евросоюза. Об этом он заявил на энергетической конференции в Брюсселе.

Обвинения украинского премьер-министра связаны со строительством «Северного потока – 2». Газопровод Гройсман назвал «новым гибридным оружием, направленным против Евросоюза и стран-членов».

«Мы должны остановить его», — цитирует Гройсмана «РИА Новости».

Киев выступает категорически против строительства «Северного потока – 2», поскольку боится потерять доходы от транзита российского газа, контракт на который истекает в конце 2019 года. Президент Украины Петр Порошенко 22 мая призвал остановить строительство газопровода, поскольку он «вреден для всей Европы».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сохранит транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» только при условии экономической целесообразности.

Газопровод «Северный поток – 2» планируется проложить от побережья России через Балтийское море до Германии. Его совокупная мощность составляет около 55 млрд кубометров газа в год.