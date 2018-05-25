Шредер увидел за протестами против «Северного потока-2» интересы США

За протестами в отношении газопровода «Северный поток – 2» стоят коммерческие интересы США, заявил бывший канцлер Германии и председатель совета «Роснефти» Герхард Шредер, выступая в пятницу, 25 мая, на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, рациональных аргументов против газопровода нет, а за стремлением президента США Дональда Трампа к санкциям стоит желание Вашингтона продавать собственный сжиженный газ вне зависимости от его качества.

«США дают нам новые примеры ловкости и маневрирования, но их действия не останутся без ответа. Надеюсь, ЕС найдет в себе силы сохранять свою приверженность этому проекту и не будет следовать линии Америки», — цитирует Шредера ТАСС.

24 мая основатель и основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко заявил «Известиям», что проект «Северный поток – 2» будет реализован, поскольку страны Евросоюза заинтересованы в приобретении российского газа. По его словам, попытки США блокировать строительство газопровода не увенчаются успехом.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии для доставки российского газа в Европу в обход Украины, Белоруссии и Польши. Против реализации проекта выступают ряд европейских государств, Украина и США, которые утверждают, что газопровод несет угрозу экономической безопасности Европы.