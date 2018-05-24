Тимченко назвал преимущество российского газа перед американским

Проект «Северный поток – 2» будет реализован, поскольку страны Евросоюза заинтересованы в приобретении российского газа. Попытки США блокировать строительство газопровода не увенчаются успехом. Об этом «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал основатель и основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко.

Он подчеркнул, что основные западные страны хотят получать российский газ в рамках проекта «Северный поток – 2», поскольку он будет дешевле, чем американский СПГ.

«Если мы говорим о российском и американском газе, то, конечно же, мы будем более конкурентоспособны», — резюмировал Тимченко.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Газопровод пойдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против реализации проекта выступают ряд европейских государств, Украина и США, которые утверждают, что газопровод несет угрозу экономической безопасности Европы.