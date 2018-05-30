Болгария извинилась перед Россией за срыв «Южного потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве извинился перед Москвой за срыв реализации проекта «Южный поток».

Президент Болгарии извинился за срыв «Южного потока»: Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает.

Путин: Меня смущают разговоры - кто старший, кто младший, потому что старшего всегда побуждают заплатить pic.twitter.com/UYWJF6HTOp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 мая 2018 г.

«Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает», — сказал Борисов.

В свою очередь, российский президент заявил, что его смущает сравнение России со «старшим братом».

«Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить», — заявил российский лидер.

По итогам переговоров с болгарским премьером Путин подтвердил готовность вернуться к проекту строительства в Болгарии АЭС «Белене» в случае, если власти Софии примут решение о ее сооружении. Он также отметил, что Россия и Турция не имеют возражений против продления в сторону Болгарии газопровода «Турецкий поток».

21 мая в ходе визита в Москву президент Болгарии Румен Радев подтвердил необходимость прямых поставок российского газа в его страну через Черное море. По словам Радева, прокладка трубопровода в Болгарию оправдана с точки зрения экономии и энергобезопасности.

Власти Болгарии в 2014 году отказались от прокладки трубопровода «Южный поток» через свою территорию. Позднее Россия и Турция договорились о строительстве газопровода «Турецкий поток» аналогичной мощности. С 2019 года Болгария будет получать российский газ именно через этот газопровод.