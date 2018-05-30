Очень хочется нить

«Газпром» и правительство Турции 26 мая договорились о строительстве сухопутной транзитной нитки «Турецкого потока». По этой трубе должны поставлять газ в страны Южной и Юго-Восточной Европы, однако в какие именно ­— пока неизвестно. Разрешение Анкары на прокладку морского участка ветки российская компания получила еще в январе, а с наземной линией произошла заминка. Поскольку время шло, а санкцию не давали, эксперты допускали, что эта часть газопровода рискует стать трубой в никуда. К слову, «Турецкий поток» состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год, первую уже построили. Газопровод, который прокладывают по дну Черного моря, призван принять на себя часть экспортного потока российского топлива, идущего через Украину. Так что Россия и Турция всё больше будут зависеть друг от друга, хотя республика и сейчас — второй по величине рынок сбыта после Германии. Во всех перипетиях разбирался портал iz.ru.

Свершилось

«Газпром» и правительство республики подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки «Турецкого потока». Кроме того, российская компания и турецкая Botas договорились об основных условиях и параметрах строительства. Теперь стороны могут приступить к практическим шагам. Прокладкой займется совместная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая пока не создана.

Также «Газпром экспорт» и Botas решили в досудебном порядке урегулировать спор по контрактам на поставку российского газа турецким потребителям. Никаких деталей «Газпром» по этому поводу не привел, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прояснил, что страны достигли соглашения по скидке в размере 10,25% на российский газ.

То, что все эти события связаны, кажется очевидным. О снижении цены более чем на 10% «Газпром» и Botas договорились еще в начале 2015-го. Причем в России скидку увязывали с согласием Анкары на строительство «Турецкого потока». Однако стороны долгое время не могли ни окончательно согласовать скидку, ни подписать соглашение по трубе.

миллер Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер совершают облет на вертолете планируемой трассы сухопутной части газопровода в феврале 2015 года Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Umut Ozgan

В октябре турецкая компания подала в Стокгольмский арбитраж иск о пересмотре цен на газ, а в следующем месяце турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии. Судьба «Потока» стала совершенно неопределенной.

Межправительственное соглашение по «Потоку» было подписано только в октябре 2016 года, тогда же президент Владимир Путин сообщил об урегулировании вопроса по скидке.

Первую нитку, по которой газ должен идти турецким потребителям, стали строить в мае 2017 года. В апреле 2018-го прокладка была завершена. А в январе текущего года Анкара дала санкцию на морской участок второй ветки, предназначенной для поставок топлива европейским потребителям. Как писал finanz.ru, когда Россия проложила в море половину транзитной трубы, Турция всё еще не дала разрешение на ее сухопутную часть.

Предмет для торга

Не исключено, что Анкара просто тянула резину, чтобы добиться желаемой скидки. Вторая ветка, по планам, должна быть готова в 2019 году — когда истечет контракт с Украиной на транзит газа.

«Думаю, что Турция использовала эту историю, чтобы усилить переговорные позиции по вопросам коммерческих поставок газа, но все-таки я бы не стал так напрямую это увязывать. <…> Турция — это крупный рынок для «Газпрома». Соответственно поддержание уровня спроса со стороны турецких потребителей и развитие спроса на рынке Турции — непраздный вопрос с коммерческой точки зрения», — рассказал порталу iz.ru Алексей Гривач, заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Специалист также напомнил о «Южном газовом коридоре», который открыли 29 мая. Проект предполагает поставку газа из Азербайджана через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию до Италии (третий по величине импортер российского газа).

гривач Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач Фото: ТАСС/Александр Щербак

«Он, конечно, не будет иметь быстрый эффект, но появление дополнительных объемов газа может усилить конкуренцию, если не будет роста рынка, а рост рынка в условиях растущих цен, он более проблематичен, чем при более низком уровне. <...> Естественно, каждая сторона (Россия и Турция. — Прим. iz.ru) искала момент для того, чтобы пойти на уступки и получить наибольшую выгоду», — добавил Гривач.

В любом случае дисконт согласовали. «По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25% на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно $1 млрд, будет возвращена Турции», — сообщил Эрдоган.

По информации «Коммерсанта», условия урегулирования спора довольно выгодны для «Газпрома» — помимо того, что заплатить придется $1 млрд, а не $1,5 млрд, одобренная скидка применяется только к объемам 2015–2016 годов и не влияет на текущую цену.

Именно этот фактор, пишет газета, может стать причиной новых переговоров уже в текущем году. Цена для Botas, которая в I квартале составляла около $205 за тысячу кубических метров, из-за роста цен на нефть должна в III квартале превысить $260 и, вероятно, будет выше цен на хабах в Европе. При этом по контракту у Botas есть право на пересмотр цен раз в три года — в прошлый раз компания воспользовалась им в 2015 году.

Это еще не конец

Как бы то ни было, строительству ветки «на земле» дали зеленый свет. На конец апреля суммарно по двум ниткам газопровода уложили 1161 км — это 62% общей протяженности морского участка, который начинается в районе Анапы и идет до побережья Турции. Затем предназначенный для транзита газ будет поступать по трубе, которая протянется до границы республики с сопредельными странами — Болгарией или с Грецией.

По словам директора отдела корпораций Fitch Дмитрия Маринченко, у сторон, видимо, уже есть понимание, где завершится газопровод. «Получение необходимых разрешений от турецкой стороны позволит предметно вести переговоры с возможными европейскими покупателями. Но у второй нитки «Турецкого потока» нет такого сильного лоббиста в Европе, как у «Северного потока – 2», поэтому России еще предстоит убедить ЕС, что проект нужен», — цитируют эксперта «Ведомости».

О строительстве «Турецкого потока» Россия объявила после отказа от реализации проекта «Южный поток» из-за сопротивления со стороны Брюсселя. Эта труба мощностью 63 млрд куб. м газа в год должна была пройти по дну Черного моря через Болгарию далее в Европу. Из-за оказываемого давления София так и не выдала разрешение на строительство. По оценке Forbes, с 2010 по 2014 год «Газпром» потратил на инфраструктуру для «Южного потока» 138,7 млрд рублей.

варна Трубы для строительства газопровода «Южный поток» в болгарском порту Варна Фото: TASS/ZUMA/Petar Petrov

Болгария и сейчас в центре событий. Эта страна, как рассказал каналу «Россия 24» министр энергетики России Александр Новак, проявляет интерес к тому, чтобы транзит газа проходил через ее территорию. «В том числе они хотят рассмотреть вопрос о возможности строительства газового хаба в Болгарии, сейчас идет разработка технико-экономического обоснования», — отметил он. Москва готова к переговорам, но ей важны гарантии со стороны правительства Болгарии и Еврокомиссии.

Чуть ранее, в апреле, зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев обещал, что компания в ближайшее время окончательно определит маршрут второй нитки «Турецкого потока». По его словам, сейчас обсуждаются два основных варианта. В качестве потенциальных рынков он назвал Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Речь может идти, например, о таких маршрутах: Турция–Греция–Албания–Италия или Турция–Болгария–Сербия–Венгрия–Австрия.

Всё зависит от того, как будут продвигаться переговоры о развитии и использовании действующей инфраструктуры на территории этих стран и от ситуации на рынках, говорит Алексей Гривач из ФНЭБ.

Надо чуть-чуть подождать

Протяженность сухопутной части нитки — 180 км. Дмитрий Маринченко из Fitch считает, что завершение строительства, а тем более пуск газа по второй нитке до конца 2019 года — смелое допущение. Судя по всему, эксперт опасается торможения в реализации проекта как раз из-за возможного сопротивления со стороны Брюсселя.

По мнению собеседника портала iz.ru в Фонде энергетической безопасности, вообще построить такой небольшой участок за отведенное время вполне возможно, если не будет препятствий со стороны регулирующих органов.

Пиониринг Спирит Работа судна-трубоукладчика «Пиониринг Спирит» в районе Анапы Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Он добавил, что финансирование наземной части трубы Турция и Россия разделят 50 на 50. По оценкам источника РБК, стоимость строительства 1 км составит $1–2 млн. Морской участок «Газпром» прокладывает за свой счет — работы ведет его дочерняя компания South Stream Transport B.V. Общая стоимость строительства газопровода оценивается в $7 млрд. Привлечь средства зарубежных банков «Газпрому» не удалось. Интерес инвесторов наверняка сдерживает возможность попасть под американские санкции, которые угрожают тем, кто вложил от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов, а также предоставил оборудование, технологии и услуги.

Впрочем, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов уверен, что проект будет реализован в любом случае. А в десятилетней перспективе Турция окончательно закрепит за собой статус крупнейшего топливного хаба средиземноморского региона, пишет «Эксперт Online».