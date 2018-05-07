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Президент Сербии заявил, что его страна нуждается в «Турецком потоке»

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Фото: TASS/DPA/Kay Nietfeld
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Сербия нуждается в российском газе, который может быть доставлен в страну по газопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Турцию.

«Хочу поздравить Турцию с успешной реализацией проектов газопроводов TANAP и особенно «Турецкий поток». Мы нуждаемся в приобретении газа. Если Украина перекроет газопровод, то Сербия и Турция станут еще больше связаны», — приводит слова сербского лидера РИА «Новости».

Ожидается, что первая нитка газопровода «Турецкий поток», которая сейчас прокладывается по дну Черного моря, достигнет берега Турции уже в текущем месяце.

Проект «Турецкий поток» предполагает прокладку трубопровода из России в Турцию через Черное море. Ввести его в эксплуатацию планируют до 30 декабря 2019 года. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Европы, так как Анкара сможет создать хабы на границе с сопредельными государствами.

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