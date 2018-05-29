Азербайджан официально запустил «Южный газовый коридор»

В Баку прошла торжественная церемония открытия «Южного газового коридора», по которому Азербайджан будет поставлять газ в Европу. В мероприятии принял участие президент республики Ильхам Алиев.

В рамках церемонии глава государства запустил первый газ, который направили в Турцию для трубопровода TANAP, сообщает «РИА Новости».

Азербайджан будет поставлять газ из Каспийского региона в страны Европы через Турцию и Грузию. Стоимость проекта составила около $40 млрд.

Основным ресурсом для «Южного газового коридора» станет топливо, которое будет добываться в рамках второй фазы разработки месторождения «Шах-Дениз». Впоследствии предполагается присоединение к проекту и других месторождений газа.