«Газпром» потребовал отмены решения суда по контракту с «Нафтогазом»

«Газпром» направил в апелляционный суд Швеции заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между компанией и украинским «Нафтогазом» по транзитному контракту. Об этом сообщили в российском газовом холдинге.

В заявлении отмечается, что большая часть судебного решения была написана не арбитрами, а иным лицом. К такому выводу пришел признанный эксперт-лингвист.

«Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения», — говорится в сообщении.

В Газпроме подчеркнули, что заключение специалиста в сфере лингвистики об авторстве арбитражного решения по транзиту при рассмотрении данного дела является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента столькгольмской Торговой палаты, что дает основания для его полной отмены.

Международный суд обязал в конце февраля текущего года «Газпром» выплатить $2,56 млрд в пользу украинского «Нафтогаза». Российская сторона сочла такое решение несправедливым и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит голубого топлива с Киевом. «Газпром» ходатайствовал о частичной отмене решения Стокгольма.