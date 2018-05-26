«Газпром» договорился продлить «Турецкий поток» до ЕС

Российская корпорация «Газпром» совместно с Турцией подписала протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок в Евросоюз.

Подписание протокола позволяет начать практическую реализацию проекта, сообщает «Газета.ру». Строительством сухопутного участка займется созданная на паритетной основе совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.

30 апреля стало известно, что «Газпром» завершил глубоководную укладку морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток».

Проект «Турецкий поток» предполагает прокладку трубопровода из России в Турцию через Черное море. Ввести его в эксплуатацию планируют до 30 декабря 2019 года. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Европы, так как Анкара сможет создать хабы на границе с сопредельными государствами.