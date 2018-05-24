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В ЕК прокомментировали прекращение антимонопольного дела «Газпрома»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Решение о прекращении антимонопольного дела против «Газпрома» связано исключительно с правилами конкуренции, заявила еврокомиссар Маргрет Вестагер.

По ее словам, конфликт между европейскими властями и российским монополистом о нарушении им правил конкуренции был исчерпан, так как «Газпром» согласился соблюдать обязательства.

«Все компании, ведущие бизнес в Европе, должны уважать наши правила конкуренции. Не важно, откуда они пришли», — подчеркнула Вестагер.

Ранее в четверг Еврокомиссия объявила о завершении без штрафа антимонопольного дела в отношении «Газпрома», которое было открыто еще в 2012 году. ЕК наложила на российскую компанию ряд обязательств по обеспечению свободных поставок газа по конкурентным ценам в страны Центральной и Восточной Европы.

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