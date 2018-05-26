Россия предоставила Турции скидку на газ в $1 млрд

Россия предоставила Турции скидку на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах, в размере $1 млрд. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «Анатолийское агентство» в субботу, 26 мая.

По его словам, эту сумму вернут республике. Скидка на газ составила 10,25%.

Россия в 2015 году не удовлетворила запрос Турции о скидке на природный газ, поставляемый по «Голубому потоку» и Западной ветке. В итоге Анкара обратилась в Международный арбитраж.

Эрдоган выступил в пятницу в Эрзуруме на первом агитационном митинге в рамках своей избирательной кампании. Досрочные парламентские и президентские выборы пройдут в Турции 24 июня.

Президент России Владимир Путин провел с Эрдоганом 16 мая телефонную беседу. Лидеры государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики.