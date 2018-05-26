Прямой эфир

Россия предоставила Турции скидку на газ в $1 млрд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия предоставила Турции скидку на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах, в размере $1 млрд. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «Анатолийское агентство» в субботу, 26 мая.

«Газпром» раскинул сети
Владимир Путин обсудил с главой корпорации Алексеем Миллером роль компании в газификации страны и росте экспорта

По его словам, эту сумму вернут республике. Скидка на газ составила 10,25%.

Россия в 2015 году не удовлетворила запрос Турции о скидке на природный газ, поставляемый по «Голубому потоку» и Западной ветке. В итоге Анкара обратилась в Международный арбитраж.

Эрдоган выступил в пятницу в Эрзуруме на первом агитационном митинге в рамках своей избирательной кампании. Досрочные парламентские и президентские выборы пройдут в Турции 24 июня.

Президент России Владимир Путин провел с Эрдоганом 16 мая телефонную беседу. Лидеры государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минэнерго Турции объявило дату запуска газопровода TANAP
«Газпром» отчитался о строительстве морского участка «Турецкого потока»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017