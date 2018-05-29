Президент Болгарии рассказал о целях визита делегации страны в РФ

Делегация Болгарии в ходе визита 30–31 мая должна уточнить параметры сотрудничества с РФ. Об этом рассказал президент республики Румен Радев во вторник, 29 мая.

«Это и в интересах двух государств, и в интересах Европы. Российская сторона готова конструктивно обсуждать вопросы», — цитирует его Болгарское телеграфное агентство.

Правительственная делегация, которую возглавляет премьер-министр Бойко Борисов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество с Россией в области экономики, энергетики, туризма и вопросы международной политики.

22 мая Путин, по итогам прошедших в этот день переговоров с Радевым, заявил, что визит президента Болгарии в Россию является сигналом для возобновления полноформатных российско-болгарских отношений.

Главы двух стран подтвердили, что у России и Болгарии есть взаимные интересы не только в энергетике и экономике, но и в культуре и образовании.