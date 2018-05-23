Песков рассказал об интересе Болгарии к крупным энергопроектам

Болгария проявляет заинтересованность в крупных энергопроектах, однако эта тема не обсуждалась на переговорах президента страны Румена Радева с президентом России Владимиром Путиным, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Проявляется по-прежнему заинтересованность Болгарии в том, чтобы быть сопричастной с крупными энергопроектами международными <…>. Определенный интерес болгарская сторона проявляет, но никаких конкретных разговоров на этот счет не велось и не могло вестись, такой задачи не стояло», — сказал пресс-секретарь президента РФ», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что задачи договориться с Болгарией по газовым вопросам на переговорах лидеров двух стран не стояло.

«Вчера не стояла задача договориться по газу. Никто и не пытался. Вчера президенты рассказали, о чем они говорили», — добавил Песков журналистам.

По итогам встречи с Путиным 22 мая президент Болгарии заявил, что София стремится к восстановлению и развитию диалога с Москвой. Главы двух стран подтвердили, что у России и Болгарии есть взаимные интересы не только в энергетике и экономике, но и в культуре и образовании.