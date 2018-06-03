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В Германии призвали вернуть Россию в «Большую восьмерку»

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/M. Popow
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Россию необходимо вернуть в состав G8, чтобы создать противовес интересам США на будущих саммитах. С таким заявлением выступила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт.

«Россия и Германия — часть Европы с общими ценностями»
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В интервью изданию Deutschlandfunk немецкий политик отметила, что обеспечить безопасность Европы без России невозможно и призвала ЕС восстанавливать хорошие отношения с Москвой.

«Нам также нужна Россия для решения проблем <…> Мы исключили Россию из «Большой восьмерки». Теперь проблема в том, что США проводят политику, которой остальные шесть (стран. — Ред.) не желают <…> Это политика, в которой мы подчинили себя США, и это нужно преодолеть. Возвращение России в «восьмерку» станет противовесом», — сказала Вагенкнехт.

Она также указала, что РФ играет важную роль в решении экономических и мировых проблем.

При этом в апреле этого года глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что присоединение России к группе семи сейчас невозможно.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва никогда не «цеплялась за формат «восьмерки».

«Восьмерка» –– клуб неформальный, членских билетов там никто не выписывает, никто никого оттуда выгнать не может по определению. Мы за него не цепляемся», –– сказал глава МИДа.

G8 –– объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония, а до 2014 года и Россия. В настоящий момент саммиты собрания проходят в формате «семерки».

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