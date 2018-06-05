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Новый премьер Италии призвал пересмотреть санкции в отношении РФ

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Фото: TASS/Zuma/Zucchi/Insidefoto/Ropi
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Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.

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«Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России», — сказал Конте, выступая в итальянском сенате. Его слова передает агентство ANSA.

Политик подчеркнул, что Италия станет поборником «открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов».

31 мая лидер фракции «Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо и глава партии «Лига Севера» Маттео Сальвини договорились о составе нового правительства Италии. В качестве премьер-министра была подтверждена кандидатура Конте.

В начале июня вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что ЕС должен задуматься о снятии санкций с России, особенно на фоне введения Вашингтоном пошлин на европейскую сталь и алюминий. 18 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что его стран не забывает о дружбе с Россией и никогда не присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза.

С 2014 года Евросоюз поэтапно вводит в отношении России санкции из-за конфликта на востоке Украины и вхождения Крыма в состав РФ. Ограничения затронули как отдельные физические и юридические лица, так и целые сектора российской экономики.

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