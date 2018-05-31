СМИ сообщили о формировании состава нового правительства Италии

Лидер фракции «Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо и глава партии «Лига Севера» Маттео Сальвини договорились о составе нового правительства Италии. В ходе переговоров сторон были распределены все министерские портфели.

Так, в качестве премьер-министра подтверждена кандидатура адвоката Джузеппе Конте, который ранее отказался от этого поста. Министерство иностранных дел должен возглавить Энцо Моаверо-Миланези, а Минобороны Элизабетта Трента, сообщает газета La Repubblica.

Ранее экономист Карло Коттарелли, получивший от президента мандат на формирование кабинета министров, отказался возглавить правительство Италии. Если в ближайшее время члены парламента и глава государства Серджо Маттарелла не достигнут договоренностей, то страна окажется на пороге досрочных выборов, которые могут состояться уже в конце июля.

В марте в Италии прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна из партий не набрала большинство голосов. Правоцентристская коалиция во главе с «Лигой Севера» заручилась поддержкой 37% избирателей, а евроскептики из «Движения 5 звезд» — 32,86%.

Однако Маттарелла отказался утвердить состав коалиционного правительства с участием министра экономики, на должность которого «Лига» выдвинула 81-летнего экономиста Паоло Савону. Он якобы не устроил президента из-за своей «антиевропейской» позиции.