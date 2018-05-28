Движение 5 звезд потребовало отставки президента Италии

Лидер итальянского Движения 5 звезд Луиджи Ди Майо намерен обсудить в парламенте импичмент президенту страны Серджио Маттарелле, который ранее не одобрил проект формирования правительства, предложенный кандидатом в премьеры Джузеппе Конте.

Маттарелла был не согласен с кандидатурой министра экономики. Партия «Лига», которая совместно с Движением 5 звезд выдвинула Конте на пост премьера, настаивала на кандидатуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, однако президента не устроили взгляды Савоны на общеевропейскую монетарную политику. Из-за разногласий Конте отказался возглавить итальянское правительство.

Ди Майо посчитал действия Маттареллы «необъяснимыми». «Я считаю, что правительственный кризис должен быть внесен в повестку парламента, используя 90-ю статью конституции», — подчеркнул он.