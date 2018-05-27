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В Италии в ближайшее время проведут досрочные выборы

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Фото: TASS/Zuma/Alberto Lingria
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Президент Италии Серджо Маттарелла примет решение о проведении досрочных выборов в ближайшее время. Об этом он заявил после того, как юрист Джузеппе Конте отказался возглавлять правительство.

«В ближайшее время я приму решение о проведении досрочных выборов, учитывая требования некоторых политических сил и мнение парламента», — приводит ТАСС слова итальянского лидера.

В воскресенье, 27 мая, 53-летний Конте отказался возглавить национальное правительство и вернул мандат Серджо Маттарелле. Сообщалось, что сформировать кабмин юристу помешало обсуждение кандидатур на пост министра экономики.

В Италии после выборов, состоявшихся 4 марта, был сформирован новый парламент. Большинство голосов набрала объединенная коалиция правоцентристов, организованная слиянием трех политических партий.

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