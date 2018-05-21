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Президенту Италии предложена кандидатура на пост премьера

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Фото: Global Look Press
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Движение «5 звезд» и партия «Лига», получившие большинство на последних парламентских выборах в Италии, предложили президенту страны кандидатуру на пост премьер-министра. Кандидатом от основных политических сил стал юрист и профессор Флорентийского университета Джузеппе Конте, заявил лидер движения Луиджи Ди Майо.

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Ди Майо предложил кандидатуру Конте во время встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой в понедельник, 21 мая. Глава государства пока не озвучил решения по возможному назначению.

53-летний Конте по окончании Римского университета «Ла Сапиенца» сделал карьеру в области преподавания гражданского частного права. Он читал лекции в таких признанных во всем мире университетах, как Кембридж и Сорбонна. Конте также является адвокатом в Верховном кассационном суде и состоит в комиссии по культуре Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Конфиндустрии).

Новый парламент Италии был образован после выборов, состоявшихся 4 марта. Большинство голосов (37%) набрала объединенная коалиция правоцентристов, образованная партиями «Вперед, Италия!», «Лига» и «Братья Италии», которая получила 37%. В марте текущего года председателем верхней палаты парламента стала член партии «Вперед, Италия!» Мария Элизабетта Альберти Казеллати.

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