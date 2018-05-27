Юрист и профессор Флорентийского университета Джузеппе Конте отказался возглавить правительство Италии. Об этом заявил генеральный секретарь администрации президента республики Уго Дзампетти.

«Президент Серджо Маттарелла принял профессора Джузеппе Конте, который вернул ему мандат на формирование правительства», — цитирует Дзампетти ТАСС.

Он рассказал о том, что Маттарелла поблагодарил Конте за проделанную работу. Глава государства предложил 53-летнему юристу сформировать национальное правительство 23 мая.

Кандидатура Конте была предложена президенту движением «5 звезд» и партией «Лига», которые получили большинство на последних парламентских выборах в Италии.

Сообщается, что сформировать кабмин Конте помешало обсуждение кандидатуры министра экономики. Партия «Лига» настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, который якобы не устроил президента из-за своей «антиевропейской» позиции.