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Конте отказался возглавить правительство Италии

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Фото: REUTERS/Tony Gentile
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Юрист и профессор Флорентийского университета Джузеппе Конте отказался возглавить правительство Италии. Об этом заявил генеральный секретарь администрации президента республики Уго Дзампетти.

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«Президент Серджо Маттарелла принял профессора Джузеппе Конте, который вернул ему мандат на формирование правительства», — цитирует Дзампетти ТАСС.

Он рассказал о том, что Маттарелла поблагодарил Конте за проделанную работу. Глава государства предложил 53-летнему юристу сформировать национальное правительство 23 мая.

Кандидатура Конте была предложена президенту движением «5 звезд» и партией «Лига», которые получили большинство на последних парламентских выборах в Италии.

Сообщается, что сформировать кабмин Конте помешало обсуждение кандидатуры министра экономики. Партия «Лига» настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, который якобы не устроил президента из-за своей «антиевропейской» позиции.

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