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Посол РФ положительно оценил настрой нового правительства Италии

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Фото: Getty Images/Franco Origlia
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Посол РФ в Италии Сергей Разов заявил «Известиям», что высоко ценит настрой итальянских политиков, осознающих вредоносность антироссийских санкций и выступающих за диалог с Москвой.

«Мы ценим позицию тех итальянских политиков, которые призывают к сохранению каналов диалога, и сожалеем, когда здесь поддаются чужим призывам к сдерживанию и наказанию России», — сказал Разов.

Ожидается, что на этой неделе в Италии утвердят новое правительство, основой которого станет коалиция евроскептиков «Движения пяти звезд» Луиджи ди Майо и правой «Лиги» Маттео Сальвини.

Партии уже подписали коалиционный контракт, в одном из его пунктов указав намерение ослабить санкции против России, которую «стоит рассматривать в качестве партнера, а не антагониста».

Старший преподаватель МГИМО, кандидат политических наук Елена Маслова подчеркнула, что Италия, будучи членом Евросоюза, не может в одностороннем порядке снять ограничения против России.

Подробнее — в материале «Известий»:

Москва готова сотрудничать с новым правительством Италии

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