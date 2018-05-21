Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони назвал Крым самым красивым регионом России. Выступая перед сторонниками, политик вспомнил одну из своих поездок на полуостров.

«Я ехал на машине по Крыму вместе с [президентом РФ] Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями», — сказал Берлускони, выступая перед сторонниками.

Бывший премьер признался, что его поразила красота парков. От российского лидера он узнал, что эти места были устроены 70 лет назад при Иосифе Сталине.

«Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России», — цитирует итальянского политика «РИА Новости».

При этом Берлускони не уточнил, какую именно поездку имеет в виду, однако последний раз он приезжал на полуостров в 2015 году. После посещения Ялты и Херсонеса он выразил надежду вновь посетить Крым.