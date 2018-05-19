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Берлускони получил в наследство €3 млн от своей бывшей сотрудницы

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Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони получил в наследство €3 млн от экс-сотрудницы генерального секретариата правительственного дворца Киджи.

По данным телеканала Rai News 24, 88-летняя женщина скончалась около 20 дней назад, завещав всё свое имущество политику. Уточняется, что она не была замужем и не имела детей. При этом между покойной и экс-премьером нет никаких родственных связей — таким образом женщина хотела выразить Берлускони благодарность за годы работы рядом с ним, когда он возглавлял правительство.

81-летний политик входит в список самых богатых людей Италии по версии журнала Forbes, сообщает агентство ТАСС. Представители политика данную информацию пока не прокомментировали.

18 мая экс-премьер заявил о готовности возглавить правительство страны в случае получения соответствующего мандата от главы государства. 

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