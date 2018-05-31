Коттарелли отказался возглавить правительство Италии

Экономист Карло Коттарелли, получивший от президента мандат на формирование кабинета министров, отказался возглавить правительство Италии. Об этом сообщили в администрации главы государства, передает ТАСС.

Ранее итальянский лидер Серджо Маттарелла предложил Карло Коттарелли, который много лет работал в Международном валютном фонде и известен методами «жесткой экономии», возглавить кабмин.

Данное решение устроило не всех членов парламента. Политики пообещали проголосовать против доверия ему. Теперь Италия оказалась на пороге досрочных выборов, которые могут пройти в конце июля.

В марте в стране прошли парламентские выборы. По итогам голосования ни одна из партий не получила большинства. Правоцентристская коалиция во главе с «Лигой Севера» набрала 37% голосов, а евроскептики из движения «5 звезд» — 32,86%. Позднее президент Серджо Маттарелла отказался утвердить состав министров коалиционного правительства с их участием.