Президент Италии предложил экономисту Коттарелли возглавить кабмин

Президент Италии Серджо Маттарелла 28 мая предложил экономисту Карло Коттарелли возглавить правительство страны.

«Президент республики принял сегодня Карло Коттарелли, которому передал мандат на формирование кабинета. Коттарелли принял мандат и должен дать официальный ответ в ближайшее время», — заявил генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти. Его слова передает ТАСС.

Коттарелли много лет работал в Международном валютном фонде. Экономист известен своими методами сокращения государственных расходов.

27 мая адвокат Джузеппе Конте отказался от поста премьер-министра. Его кандидатуру ранее предложила коалиция евроскептиков «Движения пяти звезд» и правой «Лиги», которые должны были войти в коалиционный кабмин. Однако президент Маттарелла не утвердил на посту министра экономики и финансов Паоло Савону, на назначении которого настаивали партии, победившие на парламентских выборах 4 марта.