Прямой эфир

Президент Италии предложил экономисту Коттарелли возглавить кабмин

0
Фото: REUTERS/Italian Presidential Press Office
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Италии Серджо Маттарелла 28 мая предложил экономисту Карло Коттарелли возглавить правительство страны.

«Президент республики принял сегодня Карло Коттарелли, которому передал мандат на формирование кабинета. Коттарелли принял мандат и должен дать официальный ответ в ближайшее время», — заявил генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти. Его слова передает ТАСС.

Коттарелли много лет работал в Международном валютном фонде. Экономист известен своими методами сокращения государственных расходов.

27 мая адвокат Джузеппе Конте отказался от поста премьер-министра. Его кандидатуру ранее предложила коалиция евроскептиков «Движения пяти звезд» и правой «Лиги», которые должны были войти в коалиционный кабмин. Однако президент Маттарелла не утвердил на посту министра экономики и финансов Паоло Савону, на назначении которого настаивали партии, победившие на парламентских выборах 4 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Движение «5 звезд» потребовало отставки президента Италии
В Италии в ближайшее время проведут досрочные выборы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017