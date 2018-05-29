Назад, Италия!

В понедельник, 28 мая, итальянский президент Сержио Маттарелла предложил кандидатуру временного премьер-министра — бывшего экономиста Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли. Впрочем, это не спасает почти три месяца живущую без дееспособного правительства Италию от нового политического кризиса. Эксперты уверены, что «Лига» и «Движение пяти звезд», которые находились в одном шаге от создания собственного кабинета министров, не поддержат президентского кандидата в парламенте. Это значит, что уже осенью Италию могут ожидать новые внеочередные выборы, которые лишь укрепят позиции евроскептиков.

Полноценного правительства в Италии нет с 4 марта — дня парламентских выборов, которые не принесли убедительной победы ни одному из противоборствующих политических блоков. Определенное облегчение страна испытала пару недель назад, когда шедшие на выборы отдельно друг от друга партии «Лига» и «Движение пяти звезд» после трех провальных раундов переговоров всё же смогли договориться о коалиции — причем не в общих чертах, а досконально согласовав коалиционный контракт. Последним штрихом к портрету нового правительства должен был стать премьер (на эту роль выбрали политически нейтрального Джузеппе Конте) и отдельные министры.

«Беда» пришла в лице кандидата в министры финансов — на эту должность коалиция «Лиги» Маттео Сальвини и «Пяти звезд» Луиджи ди Майо выдвинула 81-летнего Паоло Савона, некогда возглавлявшего министерство промышленности. Когда-то он во всеуслышание назвал вступление Италии в еврозону «исторической ошибкой», за что теперь поплатился сам. В воскресенье вечером президент Маттарелла заблокировал его назначение — на том основании, что этот человек на таком посту напугает инвесторов и внесет еще большую сумятицу в умы соседей Италии, и так обеспокоенных ранними заявлениями «Лиги» и «Пяти звезд» о возможности выхода страны из зоны евро.

Решение главы государства возмутило как «Лигу», так и «Пять звезд»: обе партии принципиально отказались от выдвижения альтернативного кандидата на пост главы минфина, а без пяти минут премьер Конте тут же сдал мандат на формирование правительства президенту.

— В этой стране можно быть осужденным уголовником, обвиняемым в уходе от налогов, находиться под следствием и быть министром. Но если вы критикуете Европу, быть министром нельзя, — прокомментировал вето президента Луиджи ди Майо, пригрозив устроить Сержио Маттарелле импичмент.

Сам президент между тем после часовых переговоров в понедельник утром решил дать карт-бланш на формирование временного правительства бывшему экономисту МВФ Карло Коттарелли. Но шансов на то, что парламент поддержит его кандидатуру, фактически нет, уверены эксперты: большинство мандатов контролируют «Лига» и «Пять звезд».

— Выборы сейчас кажутся фактически неизбежными. «Лига» и «Пять звезд» дали четкий сигнал, что не поддержат Коттарелли, — сказал «Известиям» эксперт по итальянской политике Университета Бирмингема Даниэль Альбертацци.

Это значит, что без одобрения парламента Котаррелли станет лишь «техническим» главой правительства с крайне узкими полномочиями, чтобы каждодневно управлять страной — вплоть до внеочередных выборов, за проведение которых сейчас ратуют обе партии, готовившиеся уже на этой неделе официально войти во власть.

С конституционной точки зрения президент действовал вполне корректно, но вместе с тем его действия наверняка повысят шансы на успех популистов на досрочных выборах, уверен политолог из Университета Болоньи Пьеро Игнази. По его мнению, это лишь усилит антиевропейские настроения в среде итальянцев.

С первой минуты «Лига» и «Пять звезд» назвали вето на кандидатуру Паоло Савона со стороны президента, известного своими проевропейскими позициями, доказательством вмешательства во внутренние дела Италии других стран. Дело в том, что приход к власти в Италии союза «Лиги» и «Пяти звезд» — а обе отличаются евроскептицизмом — многие в Евросоюзе загодя посчитали «кошмаром всей Европы». И хотя в последние месяцы обе партии несколько отыграли свою антиевропейскую риторику, в Брюсселе по-прежнему считают, что воплощение в жизнь амбициозной социально-экономической программы двух сил (ее оценили примерно в €170 млрд, или 10% ВВП страны) приведет всю еврозону к кризису, сопоставимому с греческим.

— Сейчас все представляют так, что президентом манипулируют Германия и евробюрократы — и потому поддержка тех сил, которые отстаивают независимость Италии перед лицом ЕС, будет расти, — уверен Даниэль Альбертацци.

При этом, однако, оба эксперта считают, что на новые досрочные выборы «Лига», как и в марте, пойдет в коалиции с правоцентристскими партиями, включая «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони.

— На этот раз коалиция будет иметь больше шансов набрать абсолютное большинство, — считает Пьеро Игнази.

Вариант нового союза между «Лигой» и «Пятью звездами» также возможен, хоть и менее вероятен: ведь партии, стоявшие до мартовских выборов по разные стороны политических баррикад, пришли к нему вынужденно. С другой стороны, подобная коалиция уже будет обладать согласованной программой действий и сможет заручиться поддержкой большинства итальянских избирателей на новых выборах. А голосование, как утверждает Corriere della Sera, может пройти уже 9 сентября.