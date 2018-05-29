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Британская пресса признала неэффективность антироссийских санкций

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Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
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Санкции США не оказали особого эффекта на устойчивость российской экономики, к такому выводу пришли журналисты британской газеты The Times.

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Издание со ссылкой на сотрудников консалтинговой компании Capital Economics пишет, что недавнее «ужесточение» ограничительных мер и падение курса рубля в начале апреля не оказали значительного влияния на экономику России. В комментариях эксперты, наоборот, отмечают «рост зарплат и увеличение объема розничных продаж в прошлом месяце».

Как пишет газета, некоторая рецессия в российской экономике наблюдается, но спровоцировали ее не санкции, введенные Евросоюзом и США в 2014 году. По мнению главного экономиста инвестбанка Renaissance Capital Чарли Робертсона, «большая часть проблем для российской экономики последовала в результате обвала нефтяных цен». Однако их рост привел к улучшению ситуации.

В настоящее время Россия вовсе не выглядит испуганной, она вполне «уверена в себе». Это подтверждают недавние визиты лидеров Германии, Франции и Японии в эту страну, а также участие руководителей транснациональных компаний в Петербургском международном экономическом форуме, резюмирует издание.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о необходимости переосмысления санкций, введенных в отношении российских физлиц. Она отметила, что цель этих ограничительных мер непонятна.

 

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