Госдума оставит в УК наказание за подстрекательство к санкциям США

Наказание за подстрекательство к исполнению американских санкций на территории России останется уголовным, рассказал первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Что касается второй части — ответственности за участие в подготовке санкций, за подстрекательство к санкциям, то это останется в Уголовном кодексе», — приводит слова Исаева «РИА Новости».

Законопроект о наказании за исполнение санкций Запада в России прошел первое чтение в Госдуме 15 мая. Второе чтение перенесли для дополнительных консультаций и доработки.

Документ предусматривает лишение свободы до четырех лет или штраф до 600 тыс. рублей за исполнение антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 28 мая, что власти разработали меры, которые позволят иностранным компаниям и инвесторам избежать опасений из-за соответствующего закона.