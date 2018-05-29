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Госдума оставит в УК наказание за подстрекательство к санкциям США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Наказание за подстрекательство к исполнению американских санкций на территории России останется уголовным, рассказал первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

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«Что касается второй части — ответственности за участие в подготовке санкций, за подстрекательство к санкциям, то это останется в Уголовном кодексе», — приводит слова Исаева «РИА Новости».

Законопроект о наказании за исполнение санкций Запада в России прошел первое чтение в Госдуме 15 мая. Второе чтение перенесли для дополнительных консультаций и доработки.

Документ предусматривает лишение свободы до четырех лет или штраф до 600 тыс. рублей за исполнение антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 28 мая, что власти разработали меры, которые позволят иностранным компаниям и инвесторам избежать опасений из-за соответствующего закона.

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