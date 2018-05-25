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Глава МВФ призвала переосмыслить санкции против россиян

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Санкции, введенные в отношении российских физлиц, необходимо переосмыслить, поскольку время для этого уже пришло. Такое мнение высказала глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на пленарном заседании ПМЭФ-2018.

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«Переосмысление, которое необходимо действительно предпринять для того, чтобы прояснить ситуацию, уже назрело, и это касается также тех санкций, которые применялись относительно российских физических лиц», — приводит ее слова «Интерфакс».

Глава МВФ обратила внимание, что цель ограничительных мер непонятна: направлены ли они непосредственно на физлиц, на их компании либо холдинги. 

«Это реальная проблема доверия, которого не существует. И это необходимо решать», — заключила Лагард.

6 апреля США ввели новые антироссийские санкции. Под ограничительные меры попали 26 физлиц и 15 компаний.

В ответ на недружественные действия Вашингтона депутаты Госдумы разработали законопроект об антисанкциях, который был принят в окончательном чтении 22 мая.

В соответствии с документом кабмин получит право вводить различные санкции. При этом ограничения не коснутся жизненно необходимых товаров, например, лекарств.

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