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Госдума приняла закон о контрсанкциях

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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о контрсанкциях в ответ на недружественные меры со стороны США и других стран в отношении России.

В соответсвии с документом, по решению президента кабмин получит право вводить различные ограничения. При этом санкции не должны распространяться на жизненно необходимые товары, в числе которых  не производимые в России лекарства. 

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Решение о введении контрсанкций также может быть принято главой государства на основании предложений Совбеза РФ, отмечает RT.

При устранении обстоятельств, послуживших причиной введения ограничительных мер, правительство может их отменить.

Ответ Госдумы последовал вслед за новыми антироссийскими санкциями США, введенными 6 апреля. В тот черный список попали 26 физических лиц и 15 компаний. 

Законопроект об антисанкциях уже прокомментировали ряд экспертов. 

Так, политолог Алексей Мартынов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что ограничительные меры нужно было ввести сразу, поскольку санкционная политика Запада приобрела системный характер, и эти действия требуют законодательного оформления.

По его оценке на подобную политику нужно давать системный ответ, который либо сбалансирует одностороннее давление на РФ и выровняет возможные потери её экономики, либо заставит сократить подобную практику со стороны других стран.

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