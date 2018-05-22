Прямой эфир

Политолог оценил необходимость закона о контрсанкциях США

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закон об ответных мерах на действия США, который во вторник, 22 мая, приняла в окончательном чтении Госдума, необходим. Такое мнение в интервью RT высказал политолог Александр Асафов.

За исполнение санкций — в колонию
Соблюдение антироссийских санкций на территории РФ может обернуться четырьмя годами заключения

По словам эксперта, у России должны быть методы  и решения для ответа в случае продолжения эскалации международного напряжения. при этом он отметил, что никаких кардинальных изменений в отношениях России с Западом в ближайшее время не будет.

«Мы видим, как американцы по отношению к нам вводят различные санкции и придумывают новые условия, — заявил эксперт. — Нам необходимо реагировать и создавать защитные механизмы. У нас должны быть готовы решения и процедуры, для того чтобы в случае продолжения эскалации по этим вопросам мы смогли показать свою позицию ».

22 мая Госдума приняла в третьем чтении закон о мерах воздействия в ответ на санкции США. Согласно ему, правительство получит право на введение различных мер в ответ на недружественные шаги в отношении России.

6 апреля США внесли в список санкций ряд бизнесменов, чиновников и компаний. В него вошли 26 физических и 15 юридических лиц. Россия пообещала жестко отреагировать на данный шаг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия собралась ввести пошлины на товары из США в размере $537,6 млн
Матвиенко пообещала доработать законопроект о контрсанкциях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017