Политолог оценил необходимость закона о контрсанкциях США

Закон об ответных мерах на действия США, который во вторник, 22 мая, приняла в окончательном чтении Госдума, необходим. Такое мнение в интервью RT высказал политолог Александр Асафов.

По словам эксперта, у России должны быть методы и решения для ответа в случае продолжения эскалации международного напряжения. при этом он отметил, что никаких кардинальных изменений в отношениях России с Западом в ближайшее время не будет.

«Мы видим, как американцы по отношению к нам вводят различные санкции и придумывают новые условия, — заявил эксперт. — Нам необходимо реагировать и создавать защитные механизмы. У нас должны быть готовы решения и процедуры, для того чтобы в случае продолжения эскалации по этим вопросам мы смогли показать свою позицию ».

22 мая Госдума приняла в третьем чтении закон о мерах воздействия в ответ на санкции США. Согласно ему, правительство получит право на введение различных мер в ответ на недружественные шаги в отношении России.

6 апреля США внесли в список санкций ряд бизнесменов, чиновников и компаний. В него вошли 26 физических и 15 юридических лиц. Россия пообещала жестко отреагировать на данный шаг.