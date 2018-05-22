Эксперт объяснил своевременность закона о контрсанкциях

Закон о контрсанкциях защитит Россию от нечестной конкуренции и злоупотреблений санкционными мерами, которыми увлекаются США, Великобритания и страны Евросоюза. Такое мнение в интервью порталу iz.ru высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответных санкциях против США и недружественных России стран во вторник, 22 мая. Он позволяет президенту приостанавливать сотрудничество с отдельными иностранными государствами и организациями, которые прямо или косвенно находятся под их юрисдикциями. Кроме того, власти смогут ограничивать экспорт и импорт продукции иностранных компаний и запрещать им участвовать в госзаказе и приватизации. По решению президента правительство получит право на введение различных мер противодействия. Они не должны распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства. Решение о введении контрсанкций также может быть принято главой государства на основании предложений Совета безопасности РФ. Кроме того, при устранении обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, кабмин отменяет ответные меры.

«Любая западная компания сейчас имеет очень хорошие юридические позиции по той простой причине, что, отказываясь, к примеру, от выполнения по санкционным обстоятельствам от обязательств, которые взяла перед российским партнером, она ссылается на этот комплекс санкций. В свою очередь российская компания теперь может ссылаться на вот этот закон. В том смысле, если эти санкции будут исполняться, то руководству этой компании грозит уголовное преследование. Тут дьявол в деталях. Мы имеем дело с расчетливым оппонентом, который сейчас создает для себя преферентные условия в конкурентной среде. Необходимо этому противодействовать. Либо создавать такие же условия для наших компаний», — сказал Мухин.

По мнению эксперта, закон позволит гибко и точечно принимать решения по мерам воздействия на компании, которые присоединяются к антироссийским санкциям.

«Обращу внимание — это не тотальный запрет на сотрудничество с теми компаниями, которые присоединились к санкционному режиму. Это площадка для того, чтобы президент и правительство могли принимать решение, не особенно оглядываясь на некоторые условности, которые возникают в результате санкционного воздействия», — сказал Мухин.

США ввели новые антироссийские санкции 6 апреля. В черный список попали 26 физических лиц и 15 компаний. В ответ на эти действия Россия пообещала жесткие меры.