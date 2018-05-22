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Госдума приняла закон о контрсанкциях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о мерах воздействия в ответ на санкции США и других стран.

Во втором чтении законопроект был принят 17 мая.

Документ предусматривает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные меры со стороны США и других стран в отношении России, передает RT.

По решению президента правительство получит право на введение различных мер противодействия. Они не должны распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства, не производимые в России и других странах. Решение о введении контрсанкций также может быть принято главой государства на основании предложений Совета безопасности РФ. Кроме того, при устранении обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, кабмин отменяет ответные меры.

США ввели новые антироссийские санкции 6 апреля. В черный список попали 26 физических лиц и 15 компаний. В ответ на действия США Россия пообещала жесткий ответ, подготовив свой законопроект. 

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