Закон о наказании за исполнение санкций не будет вызывать опасений у бизнеса

Власти РФ разработали меры, которые позволят избежать опасений иностранных компаний и инвесторов после принятия закона о наказании за исполнение антироссийских санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Вопрос] решен таким образом, чтобы исключить опасения компаний, инвесторов. Как это будет технологически, это будет разъяснено позже», — пояснил официальный представитель Кремля.

В субботу, 26 мая, иностранные инвесторы на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в рамках ПМЭФ, выразили обеспокоенность по поводу внесения в Госдуму законопроекта об ответственности за соблюдение санкций. В ответ российский лидер пояснил, что эта проблема уже урегулирована.

Указанный законопроект прошел первое чтение в думе 15 мая. Через два дня должно было состояться второе чтение документа, однако его отложили для консультаций и доработки.