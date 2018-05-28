Прямой эфир

Закон о наказании за исполнение санкций не будет вызывать опасений у бизнеса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти РФ разработали меры, которые позволят избежать опасений иностранных компаний и инвесторов после принятия закона о наказании за исполнение антироссийских санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Зарубежные компании нам верят, несмотря на санкции»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — о крупных контрактах, перспективах клуба «Тосно» и развитии туризма

«[Вопрос] решен таким образом, чтобы исключить опасения компаний, инвесторов. Как это будет технологически, это будет разъяснено позже», — пояснил официальный представитель Кремля.

В субботу, 26 мая, иностранные инвесторы на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в рамках ПМЭФ, выразили обеспокоенность по поводу внесения в Госдуму законопроекта об ответственности за соблюдение санкций. В ответ российский лидер пояснил, что эта проблема уже урегулирована.

Указанный законопроект прошел первое чтение в думе 15 мая. Через два дня должно было состояться второе чтение документа, однако его отложили для консультаций и доработки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Группа En+ Олега Дерипаски попросила у государства льготы
В Минпромторге не ожидают роста цен на продукты из-за контрсанкций

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017