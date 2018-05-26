Бизнес выразил Путину обеспокоенность законом об исполнении санкций

Иностранные инвесторы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразили обеспокоенность законопроектом об ответственности за соблюдение санкций.

Как рассказал журналистам участник встречи, президент и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ответили, что проблема урегулирована, передает ТАСС.

Собеседник подчеркнул, что «инвесторы обеспокоены возможным введением уголовной ответственности, и что они окажутся между двух огней». Также их волновало «применение специнвестконтарктов».

Ранее сообщалось, что президент заявил бизнесу, что страна близка ко входу в топ-5 экономик мира. По его словам, на ближайшие шесть лет у правительства стоит задача закрепиться в рейтинге мировых лидеров.