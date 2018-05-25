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Путин призвал Запад не переходить «красную черту» в отношениях с Россией

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Фото: REUTERS/Sergei Bobylev/TASS/Host Photo Agency/Pool
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Президент РФ Владимир Путин призвал страны Запада не переходить в отношениях с Россией «красную линию». Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

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«Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны», — отметил президент.

В связи с этим Путин заявил, что «красную черту» нельзя переходить». Он также призвал с уважением относиться к интересам России.

Ранее сообщалось, что США перебросили бронетехнику из состава базирующейся в Техасе бригады в порт Антверпена. В последующем их намерены транспортировать в Восточную Европу в рамках операции Atlantic Resolve.

В сообщении минобороны Бельгии указывалось, что цель операции — установление мира и стабильности в странах Восточной Европы, входящих в блок НАТО.

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