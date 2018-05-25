Путин заявил об отсутствии прямого диалога с Трампом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в его отношениях с американским лидером Дональдом Трампом нет изменений. Он также сообщил об отсутствии между ними прямого диалога.

«Что касается наших отношений с президентом США, то они не улучшились и не ухудшились», — сказал Путин.

По словам президента РФ, ситуация связана с продолжающимся конфликтом внутри политической элиты в США. Путин выразил надежду на то, что это «объективная потребность в развитии российско-американских отношений» приведет к возобновлению переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Москва обеспокоена последними решениями Трампа по внешней политике. В частности, они касаются выхода США из иранской сделки и отмене переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.