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Западные СМИ сообщили об усилении влияния России на мировой арене

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Россия укрепляет свои позиции на мировой арене после встреч президента России Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума.

Тонкая настройка
Отказ от повышения налогов, близкая реформа пенсионной системы и рост вопреки санкциям — итоги первого дня ПМЭФ-2018

Пока администрация президента США Дональда Трампа вызывает раздражение у американских союзников после объявления о выходе из ядерной сделки по Ирану, роль Путина на мировой арене возрастает, сообщает агентство Bloomberg.

На момент завершения ПМЭФ-2018 российский президент проведет встречи с лидерами Франции, Германии, Японии и Индии. Все эти страны входят в 10 государств с мощной экономикой. Также Путин встретится с заместителем председателя КНР Ван Цишанем.

По мнению издания, у Москвы появилась возможность наладить отношения с Европой, которая сейчас настроена более конструктивно, после нескольких лет санкций из-за ситуации на Украине и обвинений о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году форум пройдет c 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. 

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