Западные СМИ сообщили об усилении влияния России на мировой арене

Россия укрепляет свои позиции на мировой арене после встреч президента России Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума.

Пока администрация президента США Дональда Трампа вызывает раздражение у американских союзников после объявления о выходе из ядерной сделки по Ирану, роль Путина на мировой арене возрастает, сообщает агентство Bloomberg.

На момент завершения ПМЭФ-2018 российский президент проведет встречи с лидерами Франции, Германии, Японии и Индии. Все эти страны входят в 10 государств с мощной экономикой. Также Путин встретится с заместителем председателя КНР Ван Цишанем.

По мнению издания, у Москвы появилась возможность наладить отношения с Европой, которая сейчас настроена более конструктивно, после нескольких лет санкций из-за ситуации на Украине и обвинений о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году форум пройдет c 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.