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Путин назвал стратегической ошибкой США подрыв доверия к доллару

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Соединенные Штаты сами подрывают доверие к доллару и совершают при этом стратегическую ошибку. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В рамках встречи с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что американские власти, решая сиюминутные вопросы в сфере политики, давно начали процесс подрыва доверия к своей валюте.

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Глава государства отметил, что партнеры США, которые принимают решение о различных связанных с расчетами в долларах ограничениями, также совершают ошибку, так как, до последнего времени, доверие к доллару, как к мировой резервной валюте, было абсолютным.

«Что сейчас происходит? Многие страны мира видят, что американские власти препятствуют расчетам в долларах. Это серьезно снижает доверие к американской валюте», — уточнил президент России, сославшись на других мировых лидеров, в том числе на главу Франции Эммануэля Макрона, которые задумываются о том, чтобы уйти от долларовой зависимости.

Одним из способов отказаться от этой зависимости Путин назвал расчет в национальных валютах и заявил, что этот процесс уже начали Россия и КНР. Он высказал мнение, что по мере либерализации юаня, он начнет становиться свободно конвертируемой валютой и возьмет часть мировых расчетов. В рамках МВФ уже был сделан первый шаг к этому.

«Будет создаваться тенденция к созданию новых резервных валют, региональных хотя бы, она будет продолжаться. Но я рассчитываю, что и в Соединенных Штатах всё-таки люди умные, прекрасно понимают, что они делают, поймут и скорректируют свою позицию», — добавил Владимир Путин.

Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году форум проходит c 24 по 26 мая. Главная тема дискуссий — создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. 

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