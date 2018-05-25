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Путин оценил бюджетную политику России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия проводит расчетливую и ответственную бюджетную политику, заявил президент страны Владимир Путин во время встречи с руководителями зарубежных компаний на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

«Мы проводим ответственную и расчетливую бюджетную политику. По итогам прошлого года дефицит федерального бюджета составил 1,5% ВВП», — отметил глава государства.

Ранее в рамках ПМЭФ Путин обозначил привлечение инвестиций в качестве одного из основных направлений развития российской экономики.

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году форум пройдет c 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий ПМЭФ-2018 является создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. 

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