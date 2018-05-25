Гергиев рассказал о доверительной атмосфере на ПМЭФ-2018

Российский дирижер Валерий Гергиев отметил позитивный настрой на совместную работу всех участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

«Я немножко знаком с каждым из присутствующих на сцене и я ожидал интересной дискуссии, но я не ожидал 100-процентно позитивного настроя на работу вместе», — сказал Гергиев в комментарии «Известиям».

По словам дирижера, он был поражен отсутствием взаимных обвинений и упреков. «Почти удивительная готовность работать на благо общей идеи, общей задачи» — отметил он.

«Не было такого: а вот вы, а зато вы вот там. Отношения участников этого разговора друг другу и к интересам стран, представленных здесь, было почти 100%», — добавил Гергиев, подчеркнув, что в последнее время такое достойное поведение является редкостью.

В этом году ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая под лозунгом «Создавая экономику доверия». В форуме принимают участие около 15 тыс. человек из более сотни стран мира.