Евкуров указал на значимость визита Макрона и Абэ на ПМЭФ

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, лично посетив Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), признали роль и место Владимира Путина в мире и России в целом. Такую точку зрения в беседе с «Известиями» высказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«Они внятно озвучили некоторые несогласия с действиями президента США Трампа, хотя наш президент даже пытался его немножко защитить», — отметил глава Ингушетии.

Еще одним важным событием ПМЭФ стал визит главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

«Это еще раз показало то, о чем говорил Владимир Владимирович. Санкции не имеют такого яркого успеха, как хотят те, кто их назначает. Они имеют обратный эффект. Регионы и целая страна даже в рамках этих жестких санкций сумели себя показать и проявить», — подчеркнул Евкуров.

По мнению Евкурова, интерес к петербургскому форуму со стороны зарубежных коллег свидетельствует о том, что Россия находится на подъеме.

В этом году ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая под лозунгом «Создавая экономику доверия». В мероприятии принимают участие около 15 тыс. человек из более сотни стран мира.