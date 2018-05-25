Прямой эфир
Сюжет:

Евкуров указал на значимость визита Макрона и Абэ на ПМЭФ

0
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, лично посетив Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), признали роль и место Владимира Путина в мире и России в целом. Такую точку зрения в беседе с «Известиями» высказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

ПМЭФ на миллиард
Крупнейшие системообразующие организации России потратят рекордные суммы на участие в форуме

«Они внятно озвучили некоторые несогласия с действиями президента США Трампа, хотя наш президент даже пытался его немножко защитить», — отметил глава Ингушетии.

Еще одним важным событием ПМЭФ стал визит главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

«Это еще раз показало то, о чем говорил Владимир Владимирович. Санкции не имеют такого яркого успеха, как хотят те, кто их назначает. Они имеют обратный эффект. Регионы и целая страна даже в рамках этих жестких санкций сумели себя показать и проявить», — подчеркнул Евкуров.

По мнению Евкурова, интерес к петербургскому форуму со стороны зарубежных коллег свидетельствует о том, что Россия находится на подъеме.

В этом году ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая под лозунгом «Создавая экономику доверия». В мероприятии принимают участие около 15 тыс. человек из более сотни стран мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роснефть» подписала рекордное число соглашений в ходе ПМЭФ-2018
Путин и Макрон обсудили выход США из иранской сделки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017