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Путин пояснил свои слова о входе России в топ-5 экономик мира

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo
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Россия близка к пятерке мировых лидеров по паритету покупательской способности. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

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На встрече с руководителями иностранных компаний на полях Петербургского международного экономического форума президент заявил, что страна близка ко входу в топ-5 экономик мира. По его словам, на ближайшие шесть лет у правительства стоит задача закрепиться в рейтинге мировых лидеров.

Также Путин отметил рост Валового внутреннего продукта страны (ВВП), который по итогам 2017 года составил 1,5%, и снижение чувствительности к перепадам на мировых рынках.

«В этом году, по оценкам Минфина, будет достигнут профицит, как минимум 0,5%. За январь–апрель текущего года федеральный бюджет уже исполнен с профицитом 0,6% ВВП», — заключил президент России.

25 мая на ПМЭФ-2018 Путин заявил, что одним из ключевых направлений развития российской экономики является привлечение инвестиций, что наряду с ростом производительности труда позволит изменить структуру экономики и придать ей инновационный характер.

Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году форум проходит c 24 по 26 мая.

Главная тема дискуссий — создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. 

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