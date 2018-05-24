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В Минпромторге не ожидают роста цен на продукты из-за контрсанкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Конкретные решения по закону о российских контрсанкциях на недружественные меры со стороны США не приведут к росту цен на продукты, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в кулуарах ПМЭФ-2018.

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«Решения (об ответных мерах. — iz.ru) будут приниматься правительством, президентом. Естественно, они будут взвешенные, обоснованные. Поэтому я не вижу никаких тенденций к тому, чтобы был рост», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам чиновника, сейчас Россия «активно импортозаместилась» в плане продуктов питания, так что причин для какого-то значительного роста цен нет.  

22 мая депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект об антисанкциях на действия США и других стран. В соответствии с документом, по решению президента кабинет министров получит право вводить различные ограничения. При этом ответные меры не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в числе которых лекарства.  

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Гостей мероприятия ждет не только деловая программа, но и обширная культурная.

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