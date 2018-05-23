Наказание за исполнение западных санкций в РФ может иметь «сложный эффект для Европы»

Введение уголовной ответственности за соблюдение западных санкций в России может иметь сложный эффект для иностранных инвестиций, заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф по итогам заседания Совета Госдумы по законотворчеству. В ходе встречи представители бизнес-сообщества высказали свои замечания к законопроекту о наказании за исполнение введенных со стороны США и их союзников ограничительных мер.

По словам Шауффа, зарубежные компании могут оказаться в непростой ситуации, когда им нужно будет соблюдать российское законодательство и следить за американскими и европейскими санкциями, что в конечном итоге может вынудить их уйти из РФ. Чтобы этого не произошло, отметил глава АЕБ, депутаты хотят исключить негативные последствия для иностранных партнеров, которые добросовестно работают в России, сообщает «Парламентская газета».

Другой участник совещания в Госдуме ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов рассказал, что законопроект решено дополнить нормой об административной ответственности.

«Штраф должностным лицам может составить 100 тыс. рублей, для юридических лиц пока не предусмотрен», — заявил он.

Кроме того, по словам Кузьминова ко второму чтению законопроекта может сократиться сфера применения наказания. Так, привлекать к уголовной ответственности предложено только за действия, которые были направлены на ужесточение санкционного режима против России и публичные призывы к введению новых ограничительных мер. Максимальное наказание до 4 лет лишения свободы, сообщает «Интерфакс».

Закрытый перечень случаев, которые могут подпадать под такую ответственность, определит российское правительство, рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Также будет определено в каких случаях наказание отменяется.

«Там будет прописано, что освободить от ответственности должностных лиц смогут, если выясниться, что их организации или России наносится ущерб при отказе исполнения санкций», — заявил он.

15 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за исполнение западных санкций на территории РФ. Второе чтение должно было состояться через два дня, однако его отложили для консультаций и доработки документа. 22 мая нижняя палата российского парламента одобрила законопроект об ответных мерах на введенные Вашингтоном и их союзниками ограничения.